Polícia investiga se briga por herança motivou a morte de João Reck em Castelo dos Sonhos

(Foto:Reprodução Facebook)- Relações familiares conflituosas envolvendo disputas financeiras têm guiado a polícia de Castelo dos Sonhos na investigação sobre a morte de João Reck filho do pioneiro Leo Reck naquele distrito no município de Altamira no Pará.

Leo Reck Faleceu,no dia 8 de março em um hospital na cidade de Sinop no Mato Grosso, ele estava hospitalizado, tratando de doença. Passando 30 dias após o falecimento do pai, o filho João Reck foi assassinado na porta de sua residência em Castelo dos Sonhos. Segundo a policia ele foi morto com um tiro nas costas.

O delegado responsável pelo caso, que segue com as investigações, pediu a justiça a prisão preventiva da filha de Leo REck, alegou que uma das linhas de apuração aponta questões econômicas como possível motivação para o crime. A filha Melry Reck e o esposo Valmir Aparecido de Souza, estão presos provisoriamente para não atrapalhar nas investigações.

Marly foi presa ontem , o marido já estava preso por outro crime, continua na cadeia.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

