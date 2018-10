Polícia investiga tentativa de arrombamento em agência do Banco do Brasil de Altamira, no PA

Perícia levantou os danos na estrutura da agência e coletaram impressões digitais. Mesma unidade foi alvo de assaltantes em abril deste ano.(foto:Reprodução)_

Polícia investiga arrombamento de agência bancária em Altamira, no Pará

A Polícia investiga uma tentativa de arrombamento na principal agência do Banco do Brasil, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Pela manhã, peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fizeram um levantamento dos danos na estrutura da agência e coletaram impressões digitais.

A invasão ocorreu no fim de semana, quando criminosos abriram um buraco na parede dos fundos do banco para acessar a sala de monitoramento. Segundo a PM, o alarme foi disparado e quando policiais chegaram no local, os bandidos fugiram.

A mesma agência já teve o cofre roubado em abril deste ano.

