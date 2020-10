Polícia investiga tentativa de homicídio contra idoso de 63 anos em Belém

Idoso é agredido em conjunto habitacional de Belém — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Homem foi atacado por socos e golpes de pá na cabeça. Polícia informou que e tenta identificar e prender o agressor

A Polícia Civil informou que investiga uma tentativa de homicídio contra um idoso de 63 anos no conjunto Eduardo Angelim, no bairro do Tenoné, em Belém. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup).

De acordo com a polícia, o idoso teria sido agredido durante uma briga na tarde da última sexta-feira (23). Um grupo de testemunhas registrou a briga e as imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver dois homens discutindo no meio da rua. O homem mais jovem agride o idoso, que bate com a cabeça em um carro mão e fica desacordado. Em seguida, o agressor pega uma pá e atinge a vítima várias vezes na cabeça.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

A Polícia Civil informou que tenta identificar e prender o agressor. Qualquer informação que possa ajudar nas iventigações pode ser repassada à polícia pelo disque-denúncia, número 180. Não é preciso se identificar.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...