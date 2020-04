Polícia investiga tentativa de homicídio no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba

A vítima foi atingido com um tiro no rosto e outro no braço.

Wagner de Oliveira Sousa, de 37 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na área rural do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, oeste do Pará. Acionada por uma mulher que o acudiu, a polícia busca esclarecer os motivos do ataque, que teria sido cometido por outro homem, de prenome Rafael. Wagner foi atingido com um tiro no rosto e outro no braço.

A ligação que deu início à ocorrência foi feita por volta das 11h30 da última quarta-feira (08). Uma mulher relatou que havia um homem baleado pedindo socorro na sua fazenda, em Moraes Almeida. A guarnição enviada ao local encontrou a vítima, identificada como Wagner Sousa, ferida por arma de fogo.

Wagner relatou à polícia que foi atingido por vários disparos efetuados por outro homem de prenome Rafael, e que o fato teria ocorrido por volta das 7h30 do mesmo dia. Ele contou ainda que, logo após ser baleado, correu para o mato para tentar se esconder e que o acusado teria fugido rumo ao Distrito de Caracol.

Segundo informações, Rafael estaria pilotando uma moto Bros de cor vermelha e trajava um moletom preto. Ele teria tomado o caminho da localidade Pimental, onde residia. Com base nessas informações, a polícia fez várias diligências a fim de encontrá-lo, mas, até então sem sucesso. Já Wagner se restabelece em um hospital da cidade de Novo Progresso, também no oeste paraense, para onde foi levado.

