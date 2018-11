Polícia investiga triplo homicídio em fazenda no sudeste do Pará

Dono e fazenda e funcionários foram encontrados mortos em Itupiranga.

A Polícia Civil investiga os assassinatos de três pessoas em uma fazenda da zona rural de Itupiranga, sudeste do Pará, ocorridos no último final de semana. Os trabalhos investigativos são presididos pela Delegacia de Homicídios de Marabá e da Delegacia de Itupiranga. As vítimas são José Alves Costa, proprietário da fazenda, e os funcionários da fazenda Reginaldo Ribeiro de Souza e José Aparecido. O crime ocorreu na propriedade rural localizada na rodovia BR-230, à altura do km 32.

Do local, segundo as primeiras apurações, foram roubados um botijão de gás, uma máquina de lavar carro, uma motosserra, dinheiro de venda de porcos e uma caminhonete , de propriedade de Costa. As três vítimas foram mortas por tiros de arma de fogo. As suspeitas iniciais são de latrocínio (roubo seguido de morte).

Costa havia vendido um terreno e alguns porcos. Com o dinheiro da venda, ele comprou a caminhonete e um carro. A vítima estaria ainda de posse de cerca de R$ 6 mil. A equipe policial apurou que a vítima costumava passar a semana na propriedade rural com os dois funcionários. Aos finais de semana, ele vinha para o núcleo urbano de Marabá.

A equipe da Delegacia de Homicídios de Marabá apurou que Costa vendia bananas e estava com um grande comércio no bairro da Laranjeira em Marabá.

