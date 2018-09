Polícia investiga triplo homicídio ocorrido em feira agropecuária no sudeste do PA

Crime ocorreu durante a Feira de Novo Repartimento. Fazendeiro, vaqueiro e esposa forma baleados.

A polícia investiga um triplo homicídio ocorrido após uma cavalgada que marcou a abertura da Feira Agropecuária de Novo Repartimento, sudeste do par. O crime, que ocorreu no domingo (23), permanece sem suspeitos. As vítimas foram mortas por dois homens armados, que, em um suposto assalto, invadiram uma propriedade rural conhecida como Rancho Terra Norte.

Segundo as informações preliminares da polícia, testemunhas afirmam que, por volta de 20h14, os suspeitos chegaram em motocicletas e anunciaram assalto. Nesse momento, os criminosos seguiram na direção de Pedro Adolfo Santana Filho, fazendeiro que havia participado do evento. Um dos atiradores disparou contra o homem. Vilson Veras da Rocha, o vaqueiro que acompanhava o fazendeiro, reagiu e tentou desarmar o bandido. O comparsa do atirador baleou Vilson e sua esposa, Eronita Veras da Rocha. O casal morreu no local. O fazendeiro chegou a ser socorrido pelas pessoas que estavam no local, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o crime.

Por:G1PA

