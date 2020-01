Polícia já identificou suspeitos de tentar matar cinco pessoas de uma mesma família em Altamira

(Foto:Reprodução) – As motivações do atentado ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que já identificou os suspeitos de tentar matar cinco pessoas de uma mesma família na noite desta quarta-feira, 29, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. As equipes da Polícia Civil e Militar realizam diligências na localidade para prender os envolvidos no crime. O inquérito policial já foi instaurado, mas, segundo a PCPA, os detalhes das investigações não serão divulgados para não prejudicar as apurações.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas estavam na frente de uma casa, situada no bairro Mutirão, quando foram abordadas por três homens armados que chegaram à localidade em um carro de cor prata, sem numeração de identificação. Os suspeitos dispararam várias vezes contra as cinco pessoas e fugiram.

Baleadas, todas as cinco vítimas foram socorridas. Três delas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira. Outras duas vítimas foram levadas para o Hospital Geral do município. Apenas uma pessoa segue internada.

As motivações do atentado ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por:Redação Integrada

