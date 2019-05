Polícia já sabe papel de cada envolvido em chacina do Guamá

(Foto:Reprodução/Cláudio Pinheiro)-As investigações apontam quem são os executores e quem deu suporte ao crime

As investigações sobre a chacina do Guamá já estão em fase avançada. De acordo com a Polícia Civil, já se sabe o papel de cada um dos envolvidos no crime e como eles atuaram para que a chacina ocorresse.

O Delegado-Geral Alberto Teixeira informou, em coletiva à imprensa, que “de tudo o que foi produzido, a Polícia Civil já sabe a atuação de cada um, dentro do que eles informaram”. “Alguns não falaram, mas do que foi produzido de prova, nós garantimos que já sabemos a atuação de cada um” afirmou o delegado.

Segundo ele, todas as informações serão apresentadas ao poder judiciário, mas já há certeza que nem todos os envolvidos participaram, efetivamente, da execução do crime. “Alguns tiveram papel de suporte, apoio logístico, outros fizeram a execução de fato” disse.

“Dos oito, apenas três ou quatro adentraram o local onde aconteceu o fato, então tiveram pessoas que realmente só deram apoio, que ficaram em motocicletas, em carros, dando suporte para os que fizeram a ação de forma imediata” explica.

O papel de cada um, porém, só será divulgado ao final do inquérito, a fim de que não atrapalhe as investigações e a conclusão do processo.

