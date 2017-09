Policia liberta crianças mantidas em cárcere privado pelo próprio pai, em Ananindeua

Segundo a policia, o homem, sob o efeito de drogas, ameaçou tirar a vida das crianças com uma faca depois de discutir com a mulher. Após quatro horas de negociação, policiais conseguiram libertar as crianças.

Depois de quatro horas de negociação, a policia conseguiu libertar, na tarde deste domingo (10), duas crianças que estavam sendo mantidas em cárcere privado pelo próprio pai na Cidade Nova 7, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Segundo a policia, o homem, sob efeito de dogas, ameaçou tirar a vida das crianças com uma faca depois de discutir com a mulher.

Segundo os vizinhos, as brigas entre o casal eram constantes e, após ouvir as discussões na tarde deste domingo, um vizinho denunciou à policia. Como os policiais demoraram a chegar, a mãe das crianças saiu da casa e foi pessoalmente à delegacia. Quando retornou acompanhada de uma viatura, o pai trancou as crianças e começou a ameaça-las com a faca.

O tenente Mateus Lima, que comandou as negociações, explica que precisou acionar reforços. Logo após, a policia invadiu a casa pelos fundos e deteu o homem. “Foi bem difícil, pois ele estava bastante alterado, sob o efeito de entorpecente, mas chamamos outra viatura e, depois de horas de conversa com ele, conseguimos libertar as crianças”, diz.

O homem foi encaminhado para a Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua.

