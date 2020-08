Polícia localiza corpos do casal desaparecido em estrada no sudeste do Pará

Casal desaparece na região de Marabá, no Pará. — Foto: Arquivo Pessoal

O professor da UFPA, Nielson Ribeiro, e sua esposa, Chen Mei Yin, estavam desaparecidos desde o último domingo (23).

A Polícia Civil encontrou os corpos do professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Nielson Ribeiro, e sua esposa, Chen Mei Yin, que estavam desaparecidos desde o último domingo (23). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) localizou um carro capotado na estrada entre Goianésia do Pará e Breu Branco, no sudeste do Pará, durante busca aérea no fim da manhã desta quinta-feira (27).

Uma equipe da Polícia Civil foi deslocada até o local e os corpos das vítimas também foram localizados. Policiais fazem diligências para apurar o caso. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também foi acionado.

Desaparecidos desde domingo

De acordo com familiares, o casal saiu de Altamira, pela rodovia Transamazônia, por volta das 3h de domingo, com destino a Belém. De acordo com a Polícia, havia uma forte chuva na região no momento da partida do casal.

O casal esteve por volta das 10h30, entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, também no sudeste do Pará. Ainda segundo a família, foi feito rastreamento de localização dos celulares do casal.

Imagens do circuito interno de restaurante no município de Tucuruí, sudeste do Pará, identificaram o carro em que estava o casal, por volta das 11h de domingo.

27/08/2020 13h52

