Polícia localiza foragido de São Paulo em São Félix do Xingu

Fugitivo do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, onde estava preso por estupro de vulnerável, ele foi recapturado na Vila Lindoeste (Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A Polícia Militar do Pará recapturou, na última sexta-feira (7), um foragido do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. Ele foi encontrado na Vila Lindoeste, zona rural do município de São Félix do Xingu, no sudeste do estado. Acusado por estupro de vulnerável, crime cometido em junho de 2019, o fugitivo estava com mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara.

A PM paulista fez contato com a unidade paraense informando que o foragido estaria escondido na região. Os agentes fizeram buscas na área e o localizaram.

A prisão do acusado, que não teve o nome divulgado, contou com a atuação de equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar (36º BPM). O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial, responsável pelo processo de transferência para São Paulo.

Por:Valeria Nascimento

