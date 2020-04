Polícia localiza paciente com problemas respiratórios que fugiu de hospital em Cametá

Hospital Regional de Cametá — Foto: Reprodução/Google

Paciente fugiu quando estava em isolamento por apresentar os sintomas da Covid-19. Ele saiu antes de fazer o exame.

A Polícia Civil localizou nesta quarta-feira (8) o paciente que fugiu do Hospital Regional de Cametá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia, ele tinha dado entrada na unidade no começo da tarde de terça-feira (7) e apresentava febre e insuficiência respiratória.

O paciente, que tem 23 anos, estava isolado e, segundo o Hospital, apresentava da Covid-19. Ele fugiu pela janela da enfermaria, sem dar motivos saiu escondido do hospital. Ainda de acordo com a direção da unidade, ele faria a coleta para o exame de Covid-19 na manhã desta quarta.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cametá e informada ao setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde do município para que sejam tomados os procedimentos corretos.

