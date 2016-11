Polícia localiza veículos usados na fuga de assaltantes de banco no Pará

(Foto Reprodução O Liberal) – A polícia localizou na manhã desta quarta-feira (2º), em uma área de mata perto do município de Breu Branco, os veículos utilizados por um grupo de assaltantes em um roubo a uma agência bancária em Mocajuba, no nordeste do Pará, na tarde da última terça-feira (1º).

Segundo testemunhas, cerca de 10 homens teriam chegado em dois veículos, já atirando nas vidraças de uma agência do Banco do Brasil de Mocajuba, na tarde da última terça-feira (1º). Eles teriam invadido o banco, fizeram clientes e funcionários reféns e fugiram levando o dinheiro.

De acordo com a polícia, na fuga, um gerente e dois vigilantes do banco foram levados reféns e liberados sem ferimentos. Houve troca de tiros com policiais militares, mas os criminosos conseguiram fugir em direção à cidade de Breu Branco, no sudeste do estado, onde teriam entrado em uma área de mata. Não houve feridos. O banco não informa o valor roubado.

A Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, e o Grupamento Tático da Polícia Militar seguem com as buscas aos criminosos nesta quarta e o trabalho é feito ainda com o apoio de um helicóptero do grupamento aéreo.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...