Polícia Militar aborta plano de fuga de 27 detentos na penitenciária de Santarém

Dois túneis foram detectados pela Polícia Militar e agentes prisionais do Crashm na noite de domingo (16). Grades de ao menos duas celas foram serradas.

A Polícia Militar com o apoio de agentes prisionais conseguiu abordar a tempo um plano de fuga de detentos do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm) em Santarém, oeste do Pará, na noite de domingo (16).

Segundo informações da polícia, cerca de 27 detentos planejavam fugir por um túnel cavado entre as guaritas sete e oito, na área externa aos pavilhões.

Era por volta de 20h57, quando os agentes prisionais e policiais militares que tiram serviço dentro da casa penal foram acionados por um sargento que estava no comando da guarnição.

Também foi acionado o Grupamento Tático Operacional (GTO), que entrou em ação para fazer a conferência dos presos e detectou que havia detentos de outros pavilhões.

Na ala “B”, os policiais encontraram um túnel na cela de número 11 que dava acesso à área externa do pavilhão cinco.

Ainda durante a vistoria realizada por policiais e agentes prisionais, foi detectado que em duas celas as grades haviam sido serradas e que os detentos haviam feito um buraco na laje da cela dois.

Medida disciplinar

Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou a tentativa de fuga na noite do domingo (16), no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), em Santarém.

Segundo a nota, policiais militares realizaram disparos de advertência, interceptando a tentativa de fuga. Quanto aos cerca de 27 detentos envolvidos na tentativa de fuga, irão cumprir medida disciplinar na própria unidade prisional.

