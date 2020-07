Polícia Militar apreende 14kg de maconha em Garrafão do Norte, no Pará — Foto: Polícia Militar do Pará

Droga foi encontrada com homem que trafegava em uma moto pela vila Água Preta, no distrito do município.

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (30), um homem por tráfico de drogas e apreendeu aproximadamente 14 quilos de maconha em Garrafão do Norte, nordeste do Pará.

Segundo a PM, uma viatura abordou um homem que trafegava em uma motocicleta próximo à vila Água Preta, distrito de Garrafão do Norte. Durante a abordagem, os policias encontraram 14 barras de um quilo de maconha embrulhada em fita crepe.

O homem foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil do município, onde a motocicleta utilizada por ele e o material entorpecente foram apresentados.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...