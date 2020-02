Polícia Militar apreende armas de fogo em Oriximiná, Almeirim e Alenquer

As prisões foram realizadas pela 12ª, 26ª e 27ª CIPM. Três homens foram presos e um conseguiu fugir.

Uma das armas apreendidas pela PM — Foto: Divulgação

Enquanto muita gente aproveitava a quadra carnavalesca para se divertir em família e com os amigos, outras pessoas resolveram “dar trabalho” a mais para a polícia. Três armas de fogo foram apreendidas em Oriximiná, Almeirim e Alenquer, no oeste do Pará.

Três homens foram presos e um conseguiu fugir. As ocorrências foram registradas na segunda (24) e terça-feira (25).

Entenda

Em Oriximiná dois jovens foram vistos em câmeras de segurança com uma arma de fogo. A polícia foi acionada e começou a fazer diligências para encontrar os suspeitos.

Após rondas, os homens foram localizados e com eles a polícia encontrou uma arma de fogo com munições. A dupla é suspeita de praticar assaltos no município.

Já em Almeirim, um homem acionou a polícia para informar que a filha estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegar no local, a guarnição constatou a denúncia e encontrou uma arma de fogo que foi apreendida e o homem preso.

Em Alenquer a polícia também foi acionada para intervir em uma briga de casal, onde a mulher estava sendo agredida pelo companheiro que estava armado com uma faca.

Ao chegar na residência, o homem já tinha fugido, mas a polícia também encontrou uma arma de fogo que foi apreendida.

Os homens que foram presos devem responder por porte e posse ilegal de armas e munições. Os casos foram registrados na delegacia de polícia civil dos respectivos municípios para os procedimentos.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...