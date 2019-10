Polícia Militar apreende casal com drogas escondida em forno de fogão em residência no Bairro Nego do Bento

(Foto:Policia Divulgação) – Após denuncia a Policia Militar prendeu o casal em sua residência no Bairro nego do Bento, a droga estava dentro do forno do fogão em uma Tapawer.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações que na residência do suspeito, no Bairro Nego do Bento estava vendendo droga. Ao averiguar as informações, os policiais foram recebidos pelo homem, que autorizou a checagem na casa.Na verificação, a PM encontrou 64,40 gramas de droga aparentemente Crack, uma balança de precisão, dinheiro (R$717 (setecentos e dezessete reais) , celulares, uma motocicleta e outros objetos foram apreendidos e encaminhados para delegacia de polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Policiais Militares no comando do Sargento Maduro, Cabos Jones e Márcio, prenderam Adair do Carmo e Maria Madalena, com 64.40 gramas de Crack escondidas no forno do fogão em uma Tapawer de sua residência, na manhã desta segunda-feira (14/10), em Novo Progresso.

A droga foi apreendida pela guarnição no comando do Sargento Maduro, Cabos Jones e Márcio e o suspeito foi preso e entregue à delegacia por tráfico de drogas.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

