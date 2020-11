Polícia Militar apreende cerca de 50 kg de mercúrio ilegal e arma de fogo em Jacareacanga

(Foto: Divulgação PM/Ascom)

Cerca de 50 quilos de mercúrio em situação irregular e uma arma de fogo foram apreendidos durante a operação “Barreira”, realizada no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (9).

A ação ocorreu na rodovia BR-230, no quilômetro 3, Transamazônica. Os policiais realizaram uma abordagem a um veículo e durante as buscas no interior do automóvel foram encontrados uma espingarda calibre 20, nove frascos grandes de mercúrio e mais três frascos pequenos que continham a mesma substância química.

Ao todo foram apreendidos cerca 48 quilos do produto, que é altamente tóxico e utilizado na extração ilegal de ouro na Amazônia. O suspeito foi encaminhado, juntamente com todo material apreendido, para a Unidade Integrada de Polícia de Jacareacanga para a realização dos procedimentos cabíveis.

G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 68.35- (93) 98117 7649

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...