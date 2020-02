Polícia Militar apreende drogas, dinheiro, relógios e celulares em Santarém

Por G1 Santarém — PA 06/02/2020 19h31 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar e da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª Cime) de Santarém, oeste do Pará, apreenderam cerca de um quilo de entorpecentes, dinheiro, relógios e celulares em uma “boca de fumo”, na tarde desta quinta-feira (06).

