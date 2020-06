Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em bar que funcionava como boca de fumo em Tailândia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante rondas ostensivas no município de Tailândia, na madrugada desta segunda-feira (29), militares da Cavalaria da 6ª CIPM prenderam em flagrante dois homens por porte de drogas e arma de fogo. Gustavo Tonhinho Pinto e Elder Ramos Freitas foram flagrados com cocaína, um revólver, dois celulares e R$385,00. Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, responsável pelo procedimento administrativo.

O homem levou os militares até uma casa onde as drogas ficavam escondidas. Na residência, foram encontrados 242 porções de cocaína; 39 rolos de maconha; oito quilos de maconha, distribuídas em tabletes; um saco com sementes da mesma planta; dinheiro e dois aparelhos celulares. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, para onde também foi conduzido o traficante.

A operação foi deflagrada por policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO), Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e Cavalaria, subordinados à 6ª CIPM.

Uma operação realizada por policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), no município de Tailândia, nordeste do Estado, apreendeu drogas, dinheiro e celulares na noite da última sexta-feira (26). A ação resultou na maior apreensão de drogas pela unidade policial este ano e na prisão de Francisco Agnaldo Arruda.

