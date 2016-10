Polícia Militar apreende madeira sem documentação em rio de Barcarena

O Grupamento Fluvial da Polícia Militar apreendeu no início da manhã desta sexta-feira (24) um carregamento de 800 metros cúbicos de madeira sem documentação no rio Canapijó, em Bacarena, região nordeste do Pará. Seis pessoas foram detidas na ação policial.

Segundo a Companhia de Policiamento Fluvial da Polícia Militar, a carga saiu de Porto de Moz, com destino a São Miguel do Guamá, mas foi interceptada pela polícia durante uma fiscalização.

O material foi encaminhado para a sede do Grupamento Fluvial, em Belém. Secretaria de Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e Delegacia de Meio Ambiente serão notificados para fazer levantamento da carga e dar início a um inquérito policial.

G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...