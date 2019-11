Polícia Militar de Castelo de Sonhos apreende droga com passageiro de ônibus

A Guarnição da Policia Militar de Castelo de Sonhos, prendeu passageiro de ônibus com drogas neste domingo 03 de Novembro de 2019.

Conforme a policia 4 kg de crack foram apreendidos com o passageiro.

Polícia Militar de Castelo de Sonhos prende Jovem por Tráfico de Drogas

Por volta de 16h00, a GUARNIÇÃO DA PM DE CASTELO DE SONHOS realizou a prisão do nacional, André de Sousa Assunção, no Interior do ônibus de uma empresa que faz a linha Cuiabá a Santarém, portando tabletes de uma substância do tipo CRACK, em seguida apresentou o mesmo na Delegacia de Polícia Civil de Castelo de Sonhos.

Por Sub Ten Cruz.

