Policia Militar de Castelo de Sonhos intensifica repressão ao tráfico de drogas

Traficantes de drogas são apreendidos em Castelo de Sonhos

Com poucos dias de investigações, policiais militares de Castelo de Sonhos [distrito de Altamira], apreenderam em flagrante neste domingo (03) , três pessoas que praticavam o tráfico no distrito. Dentre eles uma mulher foi conduzida por estar envolvida com um dos traficantes que foi preso em flagrante.

Drogas, dinheiros e celulares foram apreendidos pela Policia Militar.

Leia Também:Polícia Militar de Castelo de Sonhos apreende droga com passageiro de ônibus

Conforme relatou o Sub Tenente Cruz chefe do destacamento ao Jornal Folha do Progresso , tem combatido o trafico no distrito,“o foco agora é capturar o chefe destes traficantes” a policia militar não esta dando mole aos traficantes, toda semana tem apreensões, disse.

Veja as ocorrências

Por volta de 04:30 da manhã de hoje, 02/10/2019, a Guarnição da polícia militar de Castelo de sonhos realizou a prisão em flagrante do nacional Marcelo Gomes da Silva, pelo porte de 06 pinos, de uma substância do tipo Cocaína, 04 celulares e 704 reais.

Ao todo duas pessoas foram apresentadas na delegacia de Castelo de Sonhos, envolvidas nessa ocorrência.

Polícia militar de Castelo de Sonhos prende Dupla acusada de Tráfico de drogas.

*Por volta de 21h00, a G GUARNIÇÃO DA PM DE CASTELO DE SONHOS realizou a prisão dos Nacionais: Luciano da Costa Duarte e Dayane de Almeida, pois foi encontrado na residência destes uma quantidade significativa de substância do tipo *”CRACK”, uma balança de precisão, 04 celulares, 02 tablets e 2.498 reais em espécie.

Ambos foram conduzidos para a delegacia de Castelo de Sonhos para as providências que o caso requer.

Por:Sub Tenente Cruz

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...