Polícia Militar de Castelo de Sonhos realiza evento em rua com alunos do PROERD

POLICIA MILITAR E PROFESSORES DAS ESCOLAS REALIZAM EVENTO DE RUA COM ALUNOS DO PROERD EM CASTELO DE SONHOS! Por SUB TEN CRUZ! Com um dos melhores instrutores do CPR-X, CB PM EDSON, responsável pelas instruções e toda a parte didática do projeto, já está em pleno funcionamento o PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS (PROERD) da Polícia Militar em Castelo de Sonhos, Distrito de Altamira.

O programa atende hoje cerca de 140 crianças do 5º ANO, das escolas Irene Hech e João Paulo. Esse projeto social está sendo desenvolvido em Castelo, graças ao apoio do Sr. CEL PM CARLOS, CMT do CPR-X, Ten Cel Alexandre, Cmt da 7a CIPM, e do Secretário de Educação de Altamira, Rone Heck.

A cerimônia de formatura das crianças está marcada para a segunda semana de novembro, não tendo ainda uma data definida, porque depende da agenda do CEL Carlos, para que o mesmo possa se fazer presente.

