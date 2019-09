Policia Militar de Castelo de Sonhos recebe Menção Honrosa

Policiais militares recebem Menção Honrosa do Comandante Geral da polícia militar do estado do Pará.

Os PM’s Sub Tenente Cruz, Cabo Edson e Soldado Felipe da guarnição do distrito de Castelo de Sonhos, recebem do comandante do Comandante Geral da polícia militar do estado do Pará, Coronel José Dilson Melo de Souza Júnior, Menção honrosa pelo desempenho nas atividades operacionais de Segurança Pública.

O homenageado Sub Tenente Cruz postou a Menção Honrosa nas redes sociais. Veja abaixo;

GUARNIÇÃO DE CASTELO DE SONHOS EM DESTAQUE!

Estamos combatendo o bom combate, nesta quinta feira, 05/09/2019, pela manhã, recebemos das mãos do Comandante Geral da polícia militar, Ilmo Cel Dilson, uma Menção Honrosa em reconhecimento ao nosso notável desempenho nas atividades operacionais de Segurança Pública….

A entrega aconteceu na cidade de Itaituba, no auditório da FAI, numa reunião do Comandante Geral da PMPA, com os Comandantes do CPR X, Sr Cel Alencar, do 15 BPM, Maj Pedro, e o efetivo do CPR-X e 15 BPM.

Foram a Homenageados:

Sub Ten Cruz, CB PM Edosn, André Gomes e SD PM Felipe, todos componentes do 114 PPD de Castelo de Sonhos, Distrito de Altamira-PA

Por Sub Ten CRUZ

