Polícia Militar deflagra operação em área de conflito agrário em Rurópolis; suspeitos foram presos

A operação de visita técnica de segurança e pacificação em área de conflito agrário foi deflagrada após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), devido ao grande número de denúncias de ameaças de morte a lideranças locais na comunidade Novo Horizonte, próxima ao assentamento Avelino Ribeiro, na vicinal do Pulu.

Seis homens foram presos pela Polícia Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, na quarta-feira (21), durante operação deflagrada pela 17ª Companhia Independente da PM (17ª CIPM). Eles são suspeitos de ameaças a moradores da comunidade Novo Horizonte, próxima ao assentamento Avelino Ribeiro, na vicinal do Pulu.

