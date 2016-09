Polícia Militar: divulgados locais da 2ª etapa

A Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) divulgou na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE) as datas, locais e horários da realização da 2ª Etapa (exames antropométrico, médico e odontológico), dos candidatos classificados na primeira etapa do concurso público da PMA.

Os exames antropométricos, médico e odontológico, de caráter eliminatório, têm como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar o curso de Formação de Praças da PMPA (CFP/PMPA).

A inspeção de saúde será procedida por Junta Médica, constituída por odontólogos e médicos, a cargo da Fadesp.

No ato dos exames antropométrico, médico e odontológico, o candidato deverá apresentar, o resultado dos exames complementares exigidos, com respectivos laudos, e que tenham sido realizados no prazo máximo de até 3 (três) meses anteriores à da data da inspeção de saúde, todos realizados sob responsabilidade financeira do candidato, sendo que a falta de qualquer um deles, ou respectivos laudos destes, implicará na eliminação do candidato do concurso.

Os candidatos têm que possuir estes exames atualizados, não podendo alegar não possuí-los por falta de tempo ou quaisquer outros motivos.

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta fase, tudo conforme subitem 7.3 do Edital n.º 001/CFP/PMPA.

O candidato deverá providenciar, à suas expensas, os exames necessários.

Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

Os exames entregues serão avaliados pela Junta de inspeção, em complementação ao exame clínico.

A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da inaptidão do candidato, conforme os ditames da Ética Médica.

O candidato que não comparecer nos locais, datas, horários individualizados por candidato será elido do concurso, não podendo realizar seus exames em outros locais, datas ou horários diferentes dos informados. O candidato deverá chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos do início dos exames da 2ª etapa.

Os Candidatos deverão realizar seus exames nos dias, horários e locais informados, nos seguintes locais:

Candidatos lotados em Belém-PA: – Exames Médicos: Campus Profissional da UFPA – Faculdade de Enfermagem (próximo a HospitalBetina Ferro), Av. Perimetral s/n – Guamá,e, no Campus Profissional da UFPA – Faculdade de Odontologia, (próximo a Hospital Betina Ferro), Av. Perimetral s/n – Guamá ; – Exames Odontológicos: Campus Profissional da UFPA – Faculdade de Odontologia, (próximo a Hospital Betina Ferro), Av. Perimetral s/n – Guamá;- Exames Oftalmológicos: Centro Oftalmológico de Belém – COB, Tv. Padre Eutíquio, 2263 (entreFernando Guilhon e Timbiras) – Jurunas.

Candidatos lotados em Altamira-PA: – Exames Médicos: Clínica da Família, Tv. Agrário Cavalcante, 370, entre 7 de Setembro e MagalhãesBarata, Centro;- Exames Odontológicos: Clínica da Família, Tv. Agrário Cavalcante, 370, entre 7 de Setembro eMagalhães Barata, Centro;- Exames Oftalmológicos: Clínica da Família, Tv. Agrário Cavalcante, 370, entre 7 de Setembro eMagalhães Barata, Centro.

Candidatos lotados em Marabá-PA: – Exames Médicos: Clinica de Olhos Dr. Delbanor Campos, Folha 20, Quadra 18, Lote 24 (próximo à Praça da Criança), Nova Marabá; – Exames Odontológicos: Ortoimplante – Clínica Integrada, Av. Castelo Branco, 2102, em frente à Lotérica, Cidade Nova;- Exames Oftalmológicos: Clinica de Olhos Dr. Delbanor Campos, Folha 20, Quadra 18, Lote 24 (próximo a Praça da Criança), Nova Marabá.

Candidatos lotados em Santarém-PA: – Exames Médicos: Fundação Esperança (Clínica Esperança), Av. Icoaraci Nunes, 3315, entre AntôniaJusta e Frei Ambrósio, Caranazal; – Exames Odontológicos: Fundação Esperança (Clínica Esperança), Av. Icoaraci Nunes, 3315, entreAntônia Justa e Frei Ambrósio, Caranazal; – Exames Oftalmológicos: Clínica Memorial Visão, Av. Mendonça Furtado, 1501, esquina com SilvinoPinto, Santa Clara.

