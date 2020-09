Polícia Militar do Pará recebe 418 novas viaturas para Região Metropolitana de Belém

A entrega foi feita na tarde desta quarta-feira (02), no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão (Foto:Jader Paes / Agência Pará)

Em dois meses, o reforço total será de 1.154 viaturas Hilux e Duster, em substituição aos 899 Palio Weekend, Logan e Amarok

Pela primeira vez em sua história centenária, a Polícia Militar do Pará teve sua frota totalmente renovada com caminhonetes – veículos que conferem maior segurança aos policiais e eficiência nas missões, pois atingem bom desempenho em todos os terrenos, principalmente no interior do Estado.

Ao todo, 418 novas viaturas foi entregues pelo governo do Estado à corporação, para reforçar o policiamento ostensivo na Região Metropolitana de Belém (RMB).

A entrega foi feita na tarde desta quarta-feira (02), no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, e contou com a presença do governador Helder Barbalho, além de autoridades ligadas às áreas de segurança pública e justiça e representantes da sociedade civil. Ao final do evento, as novas viaturas da Polícia Militar já saíram às ruas para o patrulhamento.

“É um dia histórico! Um passo importante para melhor servir a população. No planejamento de nosso governo, construímos ações e soluções para hoje fazermos a maior reestruturação de frota da Polícia Militar na história deste Estado. Totalizaremos mais de mil viaturas, caminhonete, e os carros menores serão destinados para a área administrativa”, enfatizou o governador.

Helder Barbalho também ressaltou que os novos veículos fazem parte de uma política de reestruturação e modernização das instituições da segurança pública estadual. Segundo ele, os investimentos e o novo formato de gestão já proporcionam aos paraenses a redução nos índices de criminalidade.

A troca da frota da PM está sendo feita pelo governo gradativamente, em um prazo de dois meses. Serão 1.154 viaturas Hilux e Duster, que vão substituir os 899 Palio Weekend, Logan e Amarok utilizados nas ações policiais há quase dois anos. É a primeira vez que a frota da Polícia Militar, destinada ao atendimento das ocorrências feitas pelos cidadãos, terá apenas caminhonetes.

Eficiência

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, reiterou que o modelo dos veículos da nova frota operacional proporcionará mais resistência e agilidade nas operações de segurança pública. “São veículos robustos, que ofertam mais segurança para quem está dirigindo. Isto, com certeza, vai se refletir na melhoria dos serviços prestados pela Polícia Militar”, acrescentou.

Ainda de acordo com o comandante-geral da PM, embora sejam veículos de maior valor de mercado e em maior quantidade, o Estado economizou recursos neste novo contrato, que tem validade de dois anos. “Também tem uma importância na questão do consumo dos veículos. Estamos passando de veículos movidos à gasolina para óleo diesel, o que terá um custo menor ao Estado na manutenção e custeio da frota”, informou o coronel Dilson Júnior.

Por:João Thiago Dias / Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...