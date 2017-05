Polícia Militar do Pará tem novo comando

A Polícia Militar do Pará (PM/PA) mudou de comando. Após mais de quatro anos, o coronel PM Roberto Luiz de Freitas Campos deixa o cargo e dá lugar ao coronel PM Hilton Celson Benigno de Souza.

A posse do novo comandante ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), em frente ao Palácio do Governo, na avenida Dr. Freitas, bairro do Marco, em Belém. A cerimônia serviu também para apresentar o programa “Nossa Família”, destinado ao atendimento de praças, cabos e soldados da PM e Bombeiros, e tem como objetivo facilitar a aquisição da casa própria, por meio de subsídios do Governo do Estado.

Hilton assume em um momento complexo, em que a segurança toma conta do Estado. Nos últimos anos, várias chacinas, em especial a que ocorreu após a morte do Cabo Pet, em novembro de 2014, que resultou na instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e conhecimento de várias milícias que existiam e possivelmente ainda existem na Região Metropolitana de Belém.

Perfil

Segundo o Governo do Estado do Pará, o novo Comandante Geral é casado há 23 anos, pai de duas filhas, paraense, nascido em 15 de abril de 1969. O coronel Hilton Iniciou a carreira Militar em 1988 no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do Exército Brasileiro.

Serviu dois anos como Tenente Temporário de Infantaria, no 2º Batalhão de Infantaria da Selva, em Belém. Em 1º de fevereiro de 1991 ingressou, por meio de concurso público, na Polícia Militar do Pará.

É da Turma Pioneira de Cadetes da Academia de Polícia Militar “Coronel Fontoura”. Bacharel em Direito, é especialista em Gestão Pública e Direito do Estado. Ele já foi chefe do Estado-Maior da PM e chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

