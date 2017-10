Polícia Militar em luto: Morre em Itaituba o Sgt PM Araújo vítima de atropelamento.

Mais um acidente foi registrado na noite deste domingo (15) em Itaituba, o fato aconteceu na 5° Rua da Cidade Baixa com Trav Justo Chermont.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros o Sgt PM Carlos Araújo da Silva Almeida de 39 anos, estava atravessando a rua para pegar seu veículo quando foi apanhado de surpresa pelo veículo Ford Ka prata de placa JXR-9171.

Militares do Corpo de Bombeiros e uma equipe do SAMU foram acionados onde no local prestaram os primeiros atendimentos ao militar que foi rapidamente encaminhado ao HMI, o motorista fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

A violência do impacto foi tão grande que o parabrisa do carro ficou todo destruído e o Sgt foi arremessado ao solo vindo a sofrer traumatismo craniano, infelizmente ao dar entrada na emergência do hospital municipal ele não resistiu a gravidade do trauma e faleceu.

O condutor do veículo ainda não foi identificado, mais a Polícia já está em busca do atropelador, sua prisão para que seja realizado os procedimentos cabíveis é questão de momento.

Fonte: Portal do Oeste.

