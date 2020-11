Policia Militar encontra pistola Israelense e droga durante abordagem na Serra do Cachimbo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista foi identificado sendo Antônio Carlos de Siqueira [Vulgo Polakinho do Mil] residente na Rua Salvador, n° 113, bairro Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT.

Ao levantar a tampa do capô foram localizados e apreendidos 01 (uma) PISTOLA G-CHEROKEE ISRAELENSE CALIBRE 9MM COM 16 (dezesseis) MUNIÇÕES INTACTAS 9MM, 39.3 (trinta e nove ponto três) GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 20.9 (vinte ponto nove) GRAMAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, 01 (uma) BALANÇA DE PRECISÃO, 13.2 (treze ponto duas) GRAMAS DE OURO EM FORMA NATURAL, R$ 3.939,00 EM ESPÉCIE, 01 (um) CELULAR SANSUNG J4 CORE e 01(um) VEICULO FIAT STRADA 2013, PLACA OBS-5C04.

You May Also Like