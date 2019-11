Policia Militar faz cerco e prende assaltante dentro de uma cama box em residência de Novo Progresso

A Policia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira(29), um jovem que adentrou em uma residência próximo ao estádio Municipal em Novo Progresso.(Foto:Ilustrativa Internet)

Conforme o proprietário da residência repassou ao Jornal Folha do Progresso, o ladrão entrou entre o muro e a cerca elétrica para chegar até residência. O alarme de segurança disparou e ninguém foi visto no local. O alarme disparou várias vezes, não vimos vultos, pessoas, nada adentrando, quando sumiu as imagens das câmeras de segurança chamamos a policia, disse. Com chegada da Policia Militar a residência foi cercada e policiais adentraram e encontraram o ladrão escondido dentro de uma cama Box , onde tentava fugir da prisão. O ladrão tinha arrancado as câmeras e danificado o sistema destruindo o Hd externo que continha as imagens.

O preso foi autuado e encaminhado para o Distrito Policial de Novo Progresso, no momento da prisão estava sem documentos, alega ser menor de idade, a policia apura o caso.

