Polícia Militar frustra tentativa de fuga na penitenciária de Santarém

Penitenciária de Santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Ao menos 11 detentos já estavam fora do bloco carcerário prestes a escalar a muralha usando uma ‘tereza’.

Policiais do 3° BPM (Batalhão Tapajós) frustraram uma tentativa de fuga no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm), na comunidade Cucurunã, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (8).

Segundo informações do comandante do 3° BPM, tenente coronel Tarcísio Costa, era por volta das 2h da madrugada, quando vários detentos do pavilhão 2 tentaram empreender fuga do complexo penitenciário, cavando um túnel para a área do campo do semiaberto lançando cordas tipo “tereza” [corda feita de lençóis].

Atenta à movimentação na casa penal, a guarnição do 3° BPM conseguiu frustrar a fuga em massa, pois pelo menos 11 detentos já estavam fora do bloco carcerário, prestes a escalar a muralha usando a “tereza”.

“A ação dos policiais das guaritas que foram rápidos ao perceber a movimentação fora do normal na penitenciária, foi fundamental para conter a ação delituosa evitando a fuga”, observou tenente coronel Tarcísio Costa.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...