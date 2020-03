Polícia Militar prende 4 pessoas por tráfico de drogas e tentiva de suborno, no garimpo Crepurizão, em Itaituba

As quatro pessoas presas pela PM. Foto: Plantão 24horas News- No último domingo (22), após várias denúncias de que duas jovens identificadas como Sabrina Brito e Lenita da Cruz estariam comercializando entorpecentes em uma vila localizada por trás do bar do senhor Sivaldo, no Crepurizão, a Guarnição composta pelos Militares CB J. Batista e os Sds Pachêco e D. Sousa se dirigiu até o local, onde ao chegar na frente do quarto informado, foram encontradas latinhas furadas, que seriam usadas por viciados para consumir material entorpecente. As mulheres foram encontradas juntas em um dos quartos da vila, que estava de porta aberta.

Sabrina Brito se identificou como sendo dona do quarto e concedeu a entrada dos militares para entrarem e averiguarem suas acomodações. Durante revista, foi encontrada em uma bolsa de colo uma trouxinha contendo 5 petecas aparentando serem entorpecentes e no sexto de lixo mais uma outra trouxa com 8 petecas. Ao perguntar à senhora Lenita onde ela residia, a mesma afirmou que morava no quarto ao lado e disse que os policiais podiam averiguar. Durante essa nova revista, foi encontrada em sua posse a importância de R$ 140,00 reais em espécie e de baixo do colchão uma trouxinha com possível material entorpecente.

A Polícia Militar deu voz de prisão às acusadas e as conduziu ao Posto de Policiamento Destacado do Crepurizão, onde com apoio de uma voluntária civil, que fez vistoria em Lenita, encontrou mais uma trouxa com 9 petecas de entorpecentes.

Após a condução das duas mulheres, por volta das 9h00 da última segunda-feira (23), Marinete Brito, conhecida na comunidade como “Babalu” e seu esposo Manuel de Jesus, conhecido por “Diego”, foram ao PPD e ofereceram a quantia de R$ 3.920,00 reais em espécie para a Guarnição efetuar a soltura de Sabrina Brito e Lenita da Cruz. Ao casal foi dado voz de prisão e conduzidos à 19a Seccional de Polícia Civil de Itaituba. As jovens envolvidas no tráfico de drogas e o casal foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça.

Fonte: Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...