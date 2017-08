Polícia Militar prende assaltantes que agia em via pública em Novo Progresso

José Vitor Martins, 24 anos, e Francisco Neto Felix,23 anos, os dois foram presos em flagrante minutos após terem cometido assalto em via pública na cidade de Novo Progresso.

Os dois foram presos pela guarnição da Policia Militar comandada pelo Sargento Rilton , cabo Jonathan e cabo Francisco e apresentados na Delegacia de polícia civil , eles são acusados de terem assaltado uma mulher, e roubado a bolsa e o celular da vítima.

De acordo com a polícia, a dupla usava uma motocicleta para roubar as pessoas que caminhavam pelas ruas.

Perseguição

Em uma ação rápida comandada pelos policiais militares; Sargento Rilton,o cabo Jonathan e cabo Francisco, foi preso

José Vitor Martins, 24 anos, e Francisco Neto Felix,23 anos, os dois foram presos em flagrante poucos minutos depois após terem cometidos um assalto em via pública, tendo como vítima Ellen Cristina Viana Damasceno, 29 anos, a mesma relatou que foi assaltada quando transitava na rua São Pedro no Bairro Jardim America e os bandidos levaram uma mochila jeans com estampa desenhada de um elefante,e contendo todos os seus documentos, cartões de crédito, e um celular de marca Quantum You de cor azul.

Crime

O crime ocorreu por volta das 22h30mn desta quinta-feira (23) , quando de posse da ocorrência os policiais militares saíram no encalço dos assaltantes, onde foram encontrados transitando na avenida Dr. Isaías em uma moto Honda Bros cc150 de cor preta sem placa, ao avistarem a viatura da policia atearam fuga fugiram, após perseguição foram capturados na rua São Pedro , no bairro Jardim Santarém e apresentados na DEPOL.

Reconhecimento

Após a prisão a vítima “Ellen Cristina Viana Damasceno, 29 anos “reconheceu os dois como autores do roubo, inclusive a moto Honda NXR 150 Bros de cor preta e sem placa.

A policia fez diligência no endereço dos assaltantes na rua 15 de novembro no bairro Santa Luzia, onde encontrou um aparelho celular de marca “Sansung J7” de cor dourado no quarto de José Vitor, estava sem nota fiscal, já os pertences da vítimas não foi encontrado, a policia acredita que eles podem ter jogado pelo caminho durante a perseguição em via pública.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e fotos Policia Militar

