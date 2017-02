Policia Militar prende assassino e procurado por assalto no BASA de Rurópolis.

Acusado de homicídio em Trairão é suspeito de ser um dos assaltantes do BASA de Rurópolis.

Reinaldo Lima Sousa foi preso pela Policia Militar do Distrito de Campo Verde km 30, município de Itaituba. Ele estava em companhia de seu comparsa Philipe Martins Barros.

Os dois são acusados de cometer um homicídio na Comunidade conhecida por “Três Bueiras” município de Trairão, na madrugada de sexta feira, 03 de Janeiro. Foram presos quando fugiam da região possivelmente para Altamira. Após serem presos foram levados para a delegacia de Trairão para serem identificados e qualificados pela policia.

Foi quando a Policia Civil descobriu que Reinaldo Lima Sousa já tinha passagem pela policia, com um mandado de prisão, o mesmo é acusado de fazer parte de uma organização criminosa especializada em assaltos a banco, como aconteceu no BASA de Rurópolis em Abril de 2016. Reinaldo um dos assaltantes que teria conseguido escapar, depois de algum tempo voltou para região, a policia suspeita que ele estaria fazendo algum levantamento para possíveis assaltos na região. A superintendência da Policia Civil esta colhendo mais informações sobre Reinaldo que é considerado um elemento perigoso.

ENTENDA O CASO!!!

Trairão: Homicídio na Comunidade Três Bueiras

Segundo informações o crime aconteceu na Comunidade Três Bueiras, município de Trairão por volta das 2hs da madrugada desta sexta feira, 03. Testemunhas relataram aos policiais que os dois acusados; Philipe Martins Barros e Reinaldo Lima Sousa teriam tomado dinheiro da vitima que foi identificado apenas por “Zeca”, teria sido humilhado, inclusive fizeram o mesmo andar de joelho no asfalto.

Após o roubo a vitima foi procurar ajuda de alguns amigos, já em companhia dos colegas a vitima retornou ao local, houve uma discussão entre; Philipe; Reinaldo; “Zeca” e amigos, momento que um dos acusados que estava armado de um revolver calibre 38 sacou a arma atirou em “Zeca” que morreu na hora.

Leia Também:HOMEM É MORTO COM VÁRIOS TIROS NA COMUNIDADE DE TRÊS BOEIROS

Após cometer o crime os dois de posse de uma moto bross evadiram-se do local rapidamente, ainda conseguiram passar pelo Trairão, porem militares da região já estavam sabendo do crime, quando foram tentar passar pelo Distrito de Campo Verde km 30, os dois foram presos pelos militares do PDD. Com eles ainda foi encontrado a arma usada para cometer o crime, a moto que eles estavam também foi apreendida. Eles foram levados para delegacia de Trairão para serem qualificados pelo delegado João Milhomem. Os dois já tem passagem pela policia.

FONTE: JUNIOR RIBEIRO

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...