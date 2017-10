Polícia Militar prende duas retro escavadeira furtada na região de garimpo

(Por Jornal Folha do Progresso com Foto) -Graciano Da Costa de 24 anos e Michel Fernando Alves dos Santos,39 anos foram presos por policiais militares, na manhã desta sexta-feira(06), na avenida Jamanxim na entrada da cidade, quando transportavam na carroceria de seus caminhões as máquina retro escavadeira furtadas.

De acordo com a policia, as retroescavadeira marca Hyundai foram furtadas no Garimpo São Raimundo – as maquina estavam sendo transportadas em dois caminhões um prancha modelo 4330 de cor branca e outro Mercedes de cor branca e foram abortadas na entrada da cidade pela avenida Jamnxim.

Os policiais prenderam os dois motoristas após o proprietário fazer boletim de ocorrência na delegacia de policia civil de Novo Progresso. Os dois motoristas com as retro escavadeiras foram presos e levados para a DEPOL de Novo Progresso.

Da Redação jornal Folha do Progresso

