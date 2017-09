Polícia Militar prende homem acusado de tentativa de estupro em Novo Progresso

Na noite desta quinta-feira (28), a policia militar na guarnição do Sargento Ivam , foi preso e apresentado na DEPOL, o acusado “Rodiney de Souza Arce“ pela prática do crime de tentativa de estupro, artigo 213 do Código Penal Brasileiro, a prisão aconteceu na Avenida Kroessin s/n, bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

