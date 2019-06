Polícia Militar prende homicida em Jacareacanca

A policia Militar prendeu um homicida foragido da justiça em Jaxareacanga.(Foto:Divulgação Policia)

A Guarnição da Policia Militar composta pelo Sargento D Silva , Cabos Vinnicius e Jekcisson receberam a informação que o autor do homicídio na comunidade de São José estaria escondido na comunidade. A Guarnição por volta das 4h30mn da manhã desta terça-feira (18) ficou em um ponto estratégico a espera do indivíduo , por volta das 6h40mn a Guarnição avistou o mesmo vindo andando a pé com sentido a rodovia e que ao se aproximar da Guarnição o mesmo foi surpreendido e dado voz de prisão ao acusado!

O acusado foi conduzido a UIPP de Jacareacanga para procedimento cabíveis !

Por:Jornal Folha do Progresso

