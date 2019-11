Polícia Militar prende passageira em ônibus por tráfico de drogas na Serra do Cachimbo

(Foto:Policia Militar)- Polícia militar apreende drogas em ônibus na serra do cachimbo.

Na tarde deste sábado (09), a equipe da Unidade Policial Militar da Serra do Cachimbo,abordou um ônibus que faz linha Interestadual e prendeu uma passageira de 25 anos, natural da cidade de Santarém com drogas. Ela levava aproximadamente 3kg (trÊs quilos) de droga conhecida como Crack, com ela uma nota de produtos de Higiene , a droga estava em sua bagagem.

Diante do flagrante, a Santarena, Odaise Feitosa Pereira, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para o distrito de Castelo de Sonhos, Altamira-PA, para apresentação na delegacia local.

