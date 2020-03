Policia militar prende passageiro da viação Buburé com Arma e Droga em Novo Progresso

A prisão aconteceu no final da tarde desta terça-feira (17).(Foto:Divulgação Policia)

Policia militar de Novo Progresso prende acusados de tráfico de Drogas.

Que foi apresentado na Delegacia, por volta das 18h00 de hoje, 17/03/2020, os nacionais Kaleby Dias Diniz e Eliane Oliveira Lima. Ambos foram presos em flagrantes, pelas guarnições do Cb PM Derivaldo em conjunto com a guarnição do Tático, após acompanhamento da senhora Eliane que estava em deslocamento no ônibus da viação Buburé. Que após a confirmação de quem estaria dando o apoio a mesma e confirmação do veículo, as guarnições fizeram a interceptação do veículo suspeito. No interior do mesmo foi encontrado um barra de entorpecente similar a maconha, uma arma de fogo calibre 32, em seguida na residência do Kaleby, foi encontrado mais 3 barras da mesma substância pesando ao todo 629.1 gramas, além de balança de precisão.

Todo o material apreendido, arma, acusados e a suposta droga foram apresentados agora a pouco na delegacia de Povo Progresso para as providências que o caso requer!

