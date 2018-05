Polícia Militar prende quadrilha que assaltou residência em Alter do Chão

A Polícia Militar, através da G.U. que estava de serviço no 2º PPD de Alter do Chão, foi acionada por volta das 11:15 horas de domingo, dia 20, pelo escrivão da Polícia Civil, Matias Junior, informando sobre um furto que ocorrera durante a madrugada na residência da Sra. Maria Queiroz. A vítima, através do BOP repassou importantes informações sobre os suspeitos.

A partir desse momento a Guarnição da PMPA, diligenciou e localizou o nacional Cleidson Helian Farias Silva, que logo confessou sua participação e de imediato entregou alguns dos objetos do furto que estavam em sua residência, assim como apontou a possível localização do restante dos objetos que estariam na casa do seu sogro, Gabriel Rick da Silva Pereira.

No referido local, Gabriel havia trocado o produto do furto por 5 cabeças de pasta base de cocaína na boca de fumo do “Joel”. Neste local, foi localizado o restante dos eletrodomésticos e Joel confirmou a realização da troca. Entretanto, depois de buscas minuciosas não foram encontrados mais outros ilícitos na casa.

Já na UIPP, Gabriel resolveu apontar mais um participante do furto. Tratava-se do nacional Jairo Azevedo de Vasconcelos que também foi encontrando e recambiado à Unidade, confessando sua participação no furto. Portanto, foi lavrado flagrante de furto contra Cleidson Helian Farias Silva, Gabriel Rick da Silva Pereira, Jairo Azevedo de Vasconcelos e Joelson Gonçalo Batista.

