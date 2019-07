Polícia Militar prende suspeitos de assalto a supermercado em Castelo de Sonhos

Os presos praticavam crimes na região de Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos.(Foto:Policia)

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de assaltar um supermercado em Castelo de Sonhos, na manhã deste domingo (07).

Suas pessoas armadas participaram da ação e foram flagrado pelas câmeras de segurança.

Ainda conforme a polícia, depois do assalto, os militares realizaram um rastreamento e conseguiram identificar os suspeitos.

Na manhã deste domingo( 07/07/2019) a Policia Militar prendeu a dupla Wesley Diogo Narante dos Santos, 19 anos e o menor das iniciais G. A. S, 14 anos, os mesmo vinham praticando assaltos nos distritos de Castelo e Cachoeira da Serra.

Também foi apreendidos uma moto e uma pistola 380 usadas em assaltos.

Os mesmos foram presos em flagrante após realizarem assalto na Mercearia Oliveira em Castelo de Sonhos na tarde deste sábado (06), onde foram flagrado pelas câmeras de segurança.

Os mesmos foram presos com a moto e a arma do crime.

Após a prisão os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Policia de Castelo de sonhos, onde ficarão a disposição da justiça.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...