Polícia Militar prende três jovens suspeitos de tráfico de drogas em Novo Progresso

(foto:Divulgação Policia)- Após denúncia para o Policiamento Reservado da Policia Militar de Novo Progresso a Guarnição de moto patrulhamento comandada pelo Cabo Derivaldo, prendeu em flagrante três jovens na noite desta terça-feira (14) em Novo Progresso.

Com o trio, a polícia encontrou 400 gramas de substância com característica de maconha, além de celulares e dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, os jovens Luiz R. Lima, Rubervaldo Costa S. Junior e Vitor G. Silva Fernandes, foram apresentados por volta das 21h09mn, na Delegacia de policia Civil de Novo Progresso, para os procedimentos cabíveis.

