Policia Militar prende três na BR-163, um estava armado

Relato da guinação: Por volta dás 12:00hrs desta segunda feira, 17, a GU de serviço fazendo rondas próximo a comunidade do km 85, abordou um veículo tipo fiesta de cor vermelho de placa: JUG-1777, sem documento.

No veiculo foi encontrado uma arma do calibre 380, número: E98884, como o condutor o nacional: Bruno Milla Santos de 23 anos, residente na TV. Hugo de Mendonça, bairro: centro, cidade de ITAITUBA e os caronas; João Vitor de Silva Sousa de 20 anos, residente na cidade de Pacajá, rua 13 de maio, bairro Novo, e Raí Curuaia Cambui de 22 anos, da cidade de Altamira, rua acesso 2, bairro Independente 2, a GU PM de serviço deu voz prisão em flagrante delito por porte ilegal de arma, apreendendo também o veículo Fiesta por não apresentar a documentação do mesmo, nesse momento a guarnição está conduzindo os acusados para a DEPOL de Rurópolis para as providências legais.

Fonte: PM

