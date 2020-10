Polícia Militar prende trio suspeito de matar a golpes de terçado ex-presidiário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar prendeu na Rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370) na quarta-feira, os três acusados da morte do ex-presidiário Jedson Mota Fernandes, 46 anos, que aconteceu no Beco da Paz, bairro Área Verde, na madrugada de segunda-feira (5).

