Polícia Militar prende trio suspeito de praticar assaltos com moto roubada em Santarém

Polícia Militar prende trio que praticava assaltos com moto roubada em Santarém — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Os suspeitos estavam com um revólver calibre 38, drogas e vários celulares.

Após vários assaltos serem registrados na noite de domingo (16), a Polícia Militar (PM) montou um cerco na madrugada desta segunda-feira (17) para prender homens suspeitos de estarem praticando os crimes, em Santarém, no oeste do Pará. Um trio foi preso com vários celulares e uma motocicleta roubada.

Com informações do Núcleo Integrado de Operações (Niop), a PM abordou na avenida Barão do Rio Branco primeiro a dupla Francisco Alves Gondin e Manoel Edson da Silva Sousa. Com eles, foram encontrados um aparelho celular e um revólver calibre 38 com numeração raspada e três munições intactas. Além da motocicleta Bros verde, placa OTF -9131, roubada na mesma noite para ser utilizada em diversos assaltos na cidade, segundo a polícia.

Ainda de acordo com a PM, foram realizadas mais diligências e a equipe policial chegou até em uma embarcação que estava atracada na Orla da Cidade. No barco, foi abordado o suspeito Felipe Lemos da Silva que estava com mais 6 celulares, além de 24 trouxinhas de uma substância aparentando ser entorpecente, R$ 216,50 em dinheiro e duas munições de calibre 38 que estavam no bolso da bermuda.

Os suspeitos foram levados à delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis. A polícia pede que quem tiver sido vítima dessas pessoas vá à delegacia fazer o reconhecimento e registrar boletim de ocorrência.

Por G1 Santarém — PA

