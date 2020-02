Polícia Militar prende vendedores de doce com pistola e munição em Novo Progresso

Polícia Militar prende vendedores de doce com pistola e munição com suspeita de roubo em Novo Progresso.

O Jornal Folha do Progresso , divulgou o caso para alerta!

Os policiais Militares, com apoio de investigadores da Policia Civil de Novo Progresso, prenderam por suspeita de furtos para averiguação quatro vendedores de rapadura de Cuiabá (MT) que se encontram em Novo Progresso.

Leia mais:ALERTA – Assaltantes disfarçados de vendedores de rapadura para instituição estão assaltando em Novo Progresso

O principal suspeito Luiz Carlos Pereira da Silva de 23 anos, esta sendo procurado pela Justiça do Mato Grosso, esta em Novo Progresso junto com seu comparsa com nome de Wesley que já foi baleado e preso acusado de assalto a lotérico em Cuiabá (MT), eles estão vendendo rapadura alegando ser para uma entidade “Casa de recuperação Tenda de Abraão” de Cuiabá(MT), a suspeita que estão cometendo assalto na cidade.

A Policia Militar divulgou nas redes sociais a prisão dos elementos;

Bom dia, ao tomar conhecimento ontem que esses elementos eram criminosos , determinamos que fossem feito diligências no sentido de localizar os mesmos para prender. Os mesmos já se encontram presos.

Solicito que o cidadão que tiver conhecimento de pessoas que sejam criminosos entrem em contato com a policia militar

O Jornal Folha do Progresso em trabalho investigativo publicou e enviou o caso para policia na quinta-feira(20) a policia agiu rápido e prendeu os suspeitos. O Delgado Dr. Daniel Mattos , disse que esta averiguando o caso, ainda não sabemos se serão soltos.

O Jornal Folha do progresso constatou que ao menos dois dos presos Luiz Carlos Pereira da Silva e Wesley tem passagem pela policia do Mato Grosso. Um Vídeo no Youtube mostra que Weslei e o comparsa foi baleado após um assalto na cidade de Cuiabá (MT).

Vídeo mostra Wesley sendo preso pela policia militar [ROTAM-MT] após assaltar casa lotérico, foi baleado na cabeça.

Assista;

