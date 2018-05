Polícia Militar prendeu o vulgo “COLOMBIANO” acusado de estupro em Novo Progresso

Na tarde desta quarta-feira(30), por volta das 16h foi preso pela guarniçao do Destacamento de Jardim do Ouro 3° Sgts Bezerra, L Claudio e Cabo Eronias.

O Nacional Felemon Coelho de Sousa vulgo “Colombiano” de 41 anos, no garimpo do Mamual.

O Felemon é acusado de estupro, o mesmo será encaminhado para a delegacia de Novo Progresso para as devidas providências cabíveis.

