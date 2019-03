Polícia Militar promove 5ª edição da Corrida Tiradentes; inscrições estão abertas

Essa será a 5ª edição da Corrida Tiradentes da Polícia Militar. Foto:(Ary Souza / OLiberal)

O evento ocorre no dia 21 de abril

Em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes – considerado patrono das polícias militares brasileiras –, no dia 21 de abril ocorre a V Corrida Tiradentes. O evento é promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e pelo Clube dos Oficias da Polícia Militar do Pará (COPM).

O Parque do Utinga recebe a largada e a chegada da corrida (com percurso de 8 km). A concentração do evento, que busca incentivar a qualidade de vida e a prática de atividades físicas regulares, tem início às 5h30. Já a largada será às 6h. São mil vagas disponíveis.

INSCRIÇÕES ABERTAS

As incrições já estão abertas para as categorias: individual masculino e feminino (polícia militar), individual masculino e feminino (comunidade) e pelotões. O investimento, até o dia 15 de abril, custa 50 reais. Depois dessa data, o valor cobrado será de 60 reais.

Os participantes devem ter a idade mínima de 18 anos e se inscrever por meio do site da corrida.

Por:Andre Gomes

